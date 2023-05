Brændstofpriser styrtdykker - flere hundrede kroner billigere at fylde tanken

Det var som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, at EU indførte sanktioner mod Rusland – der er verdens næststørste eksportør af olie – hvilket fik brændstofpriserne til at eksplodere.

Adspurgt om bilisterne skal forvente, at prisen på brændstof bliver ved med at falde, giver Mathias Dollerup Sproegel følgende vurdering af de kommende måneder:

- Vi tror, at den opbremsning, som vi ser nu, vil blive lidt mere udbredt. Men de olieproducerende lande vil også trække den anden vej. For de er ikke glade for, at prisen falder, og derfor vil de begynde at levere mindre til markedet og pumpe mindre olie op af undergrunden for på den måde at holde prisen i skak.