Fyret regionsdirektør får millioner med sig

TV2 ØST erfarer, at regionsrådet blev indkaldt til et ekstraordinært møde torsdag aften. Her orienterede formandskabet de andre regionsrådsmedlemmer om baggrunden for fyringen.

Flere kilder fortæller til TV2 ØST, at det drejer sig om samarbejdsproblemer bredt i organisationen – både i forhold til embedsmænd og politikere.

Problemer, der opstod kort tid efter ansættelsen, og som har været bragt op før sommerferien. Annemarie Schou Zacho-Broe blev ansat midt i april.

Fyret før

Som direktør stod Annemarie Schou Zacho-Broe i spidsen for regionens største arbejdsplads med 20.000 ansatte og et budget på 21 milliarder kroner.

Annemarie Schou Zacho-Broe har tidligere varetaget en stilling som kommunaldirektør i Fredericia.

Et job, hvorfra hun blev hjemsendt, politianmeldt og siden bortvist.