Genforeningen med Sønderjylland var næsten visket væk fra mindesten - men så tog lokale affære

Dorte Meiling Nielsen i gang med at male teksten op på en mindesten. Foto: Poul Luttermann

Tæt på Dorte Meiling Nielsens hjem står en genforeningssten.

Den blev rejst for 100 år siden, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Genforeningen betød så meget for folk dengang, at de gik sammen om at rejse særlige mindesten med forskellige inskriptioner rundt omkring i landet. I Næstved blev der rejst 20 forskellige sten, oplyser Næstved Kommune.

Dorte Meiling Nielsen havde bemærket, at teksten på mindestenen ved hendes hjem var begyndt at falme, og hun fik lyst til at gøre noget ved det.

- Det var så ærgerligt, at man ikke kunne læse, hvad der stod på stenen, så jeg kontaktede kommunen for at høre, om de havde nogen planer med den.

Genforeningssten før og efter. Foto: Poul Luttermann

Kreativ aftale med Næstved Kommune

Dorte Meiling Nielsen fik fortalt Næstved Kommune, at hun selv havde arbejdet med at tegne og male, og da kommunen ikke havde planer med stenen, spurgte de - først lidt i sjov - om Dorte Meiling Nielsen selv havde lyst til at gå i gang. Og det havde hun.

Kommunen rensede stenen, købte maling og pensler, og Dorte Meiling Nielsen skulle så male stenen op.

Dorte Meiling Nielsen har - udover at have arbejdet i Næstved Kommune og KL - også haft sit eget firma, hvor hun har tegnet historiske påklædningsdukker, som er blevet solgt til lokalhistoriske museer landet over. Så håndelaget var i orden.

Projektet greb om sig

Da Dorte Meiling Nielsen gik i gang med at male stenen op, lagde Næstved Kommune et opslag på Facebook, og Poul Luttermann, der havde været reklametegner, meldte sig under fanerne og ville gerne være med til at male teksterne op på stenene.

Han havde også gået og ærgret sig over, at historien blev visket ud i takt med stenenes forfald. Det første fælles malerprojekt blev en stor Peder Bodilsen-sten på Munkebakken i Næstved.

Næstved Kommune købte maling og pensler. Foto: Poul Luttermann

Efter et stykke tid ringede Dorte Meiling Nielsens telefon. Det var Næstved Kommune, der ville høre, om hun var frisk på at male på flere sten i kommunen. I Fuglebjerg var borgerne kede af, at deres sten stod og forfaldt.

Ud af 20 sten i kommunen trængte 17 til en kærlig hånd. I 2018 blev fem-syv sten malet i Fuglebjerg, og i 2019 henvendte Næstved Kommune sig igen til Dorte Meiling Nielsen for at høre, om hun sammen med Poul Luttermann kunne male de resterende sten i kommunen, så de var klar til genforeningsjubilæet i år.

Godt samarbejde

Det var ikke altid lige let at komme til at male stenene.

- Nogle sten var overbegroede, og vi måtte tit helt på knæ eller strække os højt op for at komme til at male, fortæller Dorte Meiling Nielsen.

Det var et pillearbejde, og man måtte ikke ryste for meget på hånden. Det krævede koncentration og håndelag, og der blev ikke talt undervejs. Dorte Meiling Nielsen, Skraverup, Næstved

Typisk gik hun i gang med at male i den ene ende af stenen og Poul Luttermann i den anden.

- Det var et pillearbejde, og man måtte ikke ryste for meget på hånden. Det krævede koncentration og håndelag, og der blev ikke talt undervejs, fortæller Dorte Meiling Nielsen.

Skriften blev holdt i originale farver i sort, hvid og rød. Nogle tekster på stenene var med tiden blevet næsten utydelige, men heldigvis er alle sten registreret med oplysninger om, hvordan stenene er rejst, hvem der har rejst dem, og hvad der står på dem.

Genforeningssten før og efter. Foto: Poul Luttermann

I Næstved Kommune har man været meget glade for de to frivilliges arbejde.

- Det er et skønt initiativ. Når frivillige og kommunen hjælpes ad, kan vi sammen skabe fantastiske resultater. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det store arbejde og det fantastiske resultat skal tilskrives Dorte og Poul, siger Helle Jessen, formand i Teknisk Udvalg.

Genforeningssten i Aversi. Foto: Poul Luttermann