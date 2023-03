Karoline fra Vejle blev tvangssteriliseret og anbragt på Sprogø: - De tog det vigtigste fra mig

Om kvinderne blev betegnet som ’syge’ eller ’fanger’ skiftede alt efter deres opførsel.

Hvis de opførte sig efter forskrifterne, blev de behandlet som syge. Hvis de forbød sig mod reglerne, blev de behandlet som fanger.

På Sprogø skulle kvinderne ’normaliseres’ til trods for, at de af samfundet havde fået at vide, at de var unormale og uhelbredelige.

Dette foregik med huslige pligter og arbejde med landbrug.