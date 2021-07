Sjællændere i Nordjylland: Vild natur med gashåndtaget i bund

Inde under min orange hjelm tænker jeg for mig selv, at så vild kan den udsigt vist heller ikke være. Men det er den. Og mere til.

Da vi triller ud på spidsen af Svinklovene, har jeg simpelthen svært ved at finde ord for det syn, der møder os. Det ville nærmest være blasfemi ikke at parkere knallerterne og sætte sig ned for at nyde udsigten.