Sjællændere på actiontur i Nordjylland: Surfing ved Løkken Strand

Imens står jeg og de andre surfskoleelever og øver vores surfpositur i sandet omkring ham.

Det er ikke noget kønt syn. Men vi er alle sammen i samme både - eller på samme bræt, om man vil - så det føles slet ikke så fjollet, som det sikkert har set ud.

Flyvende fornemmelse

Efter godt en halv times intro bliver vi sluppet løs i vandet. Og selvom jeg synes, at jeg har lyttet flittigt til instrukserne, har jeg ikke meget held med at komme op at stå på brættet.

- Du skal blive ved med at padle og først rejse dig op, når bølgen for alvor sætter fart i brættet, guider Søren Bo Schmidt og hans instruktørkollega, der er gået med ud i vandet for at hjælpe os på helt nært hold.