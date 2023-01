16-årige Liv misser uddannelse efter bevidst påkørsel: - Jeg er så ked af det

- Vi prøver at holde modet oppe herhjemme, og heldigvis har hun fået det bedre i løbet af ugen og er begyndt at komme lidt op af sengen også, siger Hanne Rasmussen.

12.000 delinger

Familien delte i weekenden et opslag om ulykken i håb om at kunne finde frem til den flugtbilist, der påkørte Liv Hedevang og efterfølgende lod hende ligge i asfalten.

Opslaget er blevet delt over 12.000 gange og er blevet omtalt i adskillige medier. Sågar også i udlandet.

- Det er helt vildt, at det er blevet delt så meget. Det er vi glade for, fordi håbet er, at jo længere historien kommer ud, jo større chance er der for at finde frem til flugtbilisten, siger Hanne Rasmussen.