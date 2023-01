16-årige Liv påkørt med vilje - Det er fuldstændig surrealistisk

For bilisten blev tilsyneladende så provokeret, at vedkommende vendte om, gassede op, og påkørte Liv Hedevang.

- Da han var kørt forbi mig, hørte jeg, at han bremsede op og lavede en uvending. Og så kunne jeg høre, at han accelerede hurtigt bag mig, og lige pludselig mærker jeg et smæld i min ryg, siger hun og tilføjer:

- Han kører direkte ind i mig bagfra, så jeg bliver kastet af. Jeg lander på jorden og mærker med det samme, at det her gør rigtig ondt, og da jeg kigger op, kan jeg se ham køre væk i en fart.

Fremmede hjalp

Hendes scooter - eller knallert 30, som det egentlig er - ligger nogle meter foran hende. Hendes telefon har hun tabt, men kan lige nå den, så hun ringer 112 med det samme.

- Det var meget voldsomt, og jeg mærkede et stort smæld i lænden, så jeg var ikke i tvivl om, at jeg have brug for en ambulance. Jeg lå og hulkede på vejen og kunne kun lige trille ind på cykelstien, men jeg kunne ikke rejse mig, siger hun.