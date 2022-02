17-årige Caroline tror ikke, at ny alkoholgrænse vil virke

17-årige Caroline Lakjær fra Horsens forstår ikke, at butikskæden Coop er klar til at gøre det forbudt for unge under 18 år at købe alkohol.

Hun køber ikke præmissen om, at det skulle få færre til at drikke alkohol i en for tidlig alder.

- Jeg vil personligt drikke det samme som i dag. Jeg får bare ældre venner eller mine forældre til at købe det, siger Caroline Lakjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 17-årige gymnasieelev mener faktisk, at den lavere aldersgrænse for køb af øl og cider i dag er med til at give mange unge et sundt forhold til alkohol.

Frygter mere snyd

Derfor er hun imod det nye forslag.

- Når man som 16-årig må købe mildere alkohol, lærer man at starte stille ud. Jeg frygter, at nogen vil finde det mere spændende, når det er forbudt. Så vil nogen nok snyde med ID, siger Caroline Lakjær.