189 km løb på 24 timer - Lars indsamler 46.000 kroner til børn i ghettoen

Tonerne fra "We Are The Champions", kongekrone, medalje og krammere.

Det var, hvad 53-årige Lars Mose torsdag formiddag klokken 10 blev mødt af, da han løb over målstregen, efter at have løbet 189 kilometer på 24 timer gennem Sundparkhallens smalle gange, kontorer og andre lokaler.

- Det var noget mere, end jeg regnende med, lød det fra en forholdsvis forpustet Lars Mose få minutter efter klokken 10.

- Jeg havde super opbakning fra gode kollegaer, venner og familie. Det var egentlig nok det, der gjorde det.

46.000 kroner er langt mere end forventet

Ruten var omkring 85 meter lang, og i alt blev det til 2218 omgange i løbet af de 24 timer.

Dermed slog Lars Mose sin egen forventning om at nå at løbe 1888 omgange - svarende til 160 kilometer på de 24 timer, som startede onsdag formiddag klokken 10.

For mange lyder det måske tosset (og umuligt), at man overhovedet vil udsætte sig selv for sådan en løbetur. Men for Lars Mose var der et klart formål med den lange tur - nemlig at få samlet penge ind til børn og unge, der bor i Sundparken i Horsens.

Og den mission lykkedes ifølge ham. I alt blev der nemlig indsamlet 46.000 kroner.

- Det gik over al forventning, fortæller Lars Mose.