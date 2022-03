23-årig fængslet for knivoverfald i Horsens

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Han er fra Aarhus og har efter det oplyste ikke relationer til Axelborg, skriver kommunikationschef Ulla Kaspersen i en mail.

Afspærret hele aftenen

Knivstikkeriet fik stor bevågenhed, da politiet torsdag aften afspærrede et større område, mens de undersøgte gerningsstedet og talte med vidner. Afspærringen blev ophævet klokken 23.15.

Politikredsen meldte efterfølgende ud, at det var deres opfattelse, at de to mænd kender hinanden, og at der havde været flere personer til stede i området. Flere biler blev også set køre derfra.