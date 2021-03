35.000 sårbare borgere skal holde øje med e-boks

Personer i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge eller dø med COVID-19, den såkaldte gruppe 5, er højt prioriteret i vaccinationsprogrammet.

Men selvom den gruppe borgere umiddelbart har stort incitament til at beskytte sig mod sygdommen, har omkring 35.000 af dem, som er blevet inviteret til at få vaccinen, endnu ikke booket tid. Det oplyser Statens Serum Institut, SSI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor sender SSI nu en påmindelse ud i e-boks til de pågældende personer.

- For at være på den sikre side, så vil alle i gruppe 5, der endnu ikke har booket en tid eller påbegyndt vaccination, få et brev fra os - senest i løbet af næste uge, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør for Testcenter Danmark under Statens Serum Institut, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.