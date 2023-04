57 kameraer skal holde øje med stort vejarbejde

Optagelserne bliver i en kort periode gemt hos Vejdirektoratet.

- De bliver gemt i cirka 14 dage, og så bliver optagelserne automatisk slettet, og politiet og de andre samarbejdspartnere kan kun kigge med live, siger Rikke Ege Høilund og uddyber.

- Har politiet en efterforskning, kan de bede om at få udleveret optagelser, men de kan ikke selv gå tilbage og kigge på dem.

Vejdirektoratet bruger derudover i høj grad videomaterialet til at analysere, hvordan trafikken flyder og med trafikbrillerne til at analysere hændelser i trafikken.

Kameraer hjælper ambulancer på rette vej

Tilbage ved den fiktive hændelse fra artiklens indledning, der hurtigt kan blive virkelighed, er kameraerne godt nyt for trafikanterne, for ifølge Rikke Ege Høilund giver det god mulighed for at afhjælpe kritiske situationer hurtigst muligt til alles fordel.

- En fordel ved kameraerne er, at vi kan vejlede beredskaberne. Ved vejarbejdet langs E45 er der begrænset plads til udrykningskøretøjer, og kameraerne er med til at sikre, at vi for eksempel kommer den rigtige vej ned til uheldet.

Når anlægsarbejderne i Østjylland er overstået, bliver nogle af kameraerne formentlig siddende, mens andre bliver pillet ned eller flyttet til andre placeringer.

- Det plejer at være sådan, at vi dækker strækningen tættere under et vejarbejde, forklarer Rikke Ege Høilund.

Det aktuelle asfaltarbejde nord for Horsens ventes at vare frem til sommerferien, og næste år går arbejdet med at udvide motorvejen fra fire til seks spor fra Vejle til Aarhus N så i gang.