91-årige Villy er vaccineret: – Det har jeg ventet længe på

Håber på at rejse igen

For Villy Holtet Nielsen, der normalt ses med venner og rejser flere gange årligt, har coronatiden været hård.

- Jeg skulle have været til Norfolk med min datter. Hun skulle over at rende maraton. Men så kom det her skidt, siger han

Han var da heller ikke nervøs for dagens stik. I stedet glædede han sig over, at det forhåbentligt betyder, at han snart kan komme afsted igen.

- Det håber jeg da, inden jeg bliver for gammel og svag, siger Villy Holtet Nielsen.

Før han kan rejse ud i verden igen, kræver det dog endnu en tur forbi vaccinationscenteret i løbet af den næste måneds tid. Det kræver nemlig to stik, før vaccinen mod coronavirus virker.

Alligevel var der grund til at fejre dagens stik.

- Et enkelt glas portvin, lyder det om aftenens planer for den 91-årige Villy Holtet Nielsen.