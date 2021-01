Åbning af vaccinationscentre udskudt: Borgerne har ikke fået indkaldelse i e-Boks

I dag klokken 12 var planen, at man skulle begynde at vaccinere på Region Midtjyllands vaccinationscentre, hvoraf et ligger i Horsens. Men noget er gået galt i kæden af informationer, og borgerne har derfor ikke fået en indkaldelse om, at de tirsdag skulle vaccineres. Derfor står vaccinationscentrene nu tomme, og vaccinationerne er udsat.



Den første runde af covid-19 vaccinationer af plejehjemsbeboere nærmer sig sin afslutning. Det betyder, at man nu kan begynde vaccinationen af den næste gruppe borgere på Region Midtjyllands syv nye vaccinationscentre i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro.

På vaccinationscentret i Aarhus, som er at finde på Aarhus Ø, har de modtaget de første vacciner tirsdag morgen, og de skulle ligesom ved de andre vaccinationscentre også have været gået i gang med vaccinationerne i dag tirsdag, men det er nu udskudt.

- Vi har indbudt de første borgere til at komme klokken 12. Vi er spændte og glæder os til at komme i gang med at vaccinere, lød det fra Anette Rantala, der er leder af vaccinationsindsatsen i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND, da de talte med hende tirsdag formiddag.

Men sådan gik det ikke. Noget er nemlig gået galt i kæden af informationer, og borgerne har derfor ikke fået en indkaldelse i deres e-Boks om, at de tirsdag skulle vaccineres. Derfor står vaccinationscentrene nu tomme, og vaccinationerne er udsat.

Vacciner går ikke til spilde

Ved vaccinationscentret i Aarhus betyder det dog ikke, at vaccinerne kommer til at gå til spilde, fortæller Anette Rantala ved middagstid.

- Vi har fået fat i 90 medarbejdere fra Aarhus Universitetshospital, som vi giver vaccinerne i stedet for, siger hun.

Og det betyder heller ikke, at man som borger mister sin vaccine, eller at man på vaccinationscentrene kommer bagefter.

- Planen er, at dem, som skulle have været kommet i dag, kan komme i morgen, siger hun.

Forventer at vaccinere 650 borgere indtil torsdag

Vaccinationscentret i Aarhus skulle efter planen have holdt åbent fra klokken 12-15, hvor de forventede at vaccinere 90 borgere.

- Lige nu er vi ved at gøre det sidste klar. Jeg har ansat omkring 70 læger og sygeplejersker, som er rekrutteret fra regionsdatabasen, til at løfte opgaven, og nogle af dem er vi blandt andet i gang med at oplære i tingene hernede, siger Anette Rantala.

I første omgang vil der bliver vaccineret til og med den 7. januar.

- Vi forventer at vaccinere 650 borgere de her tre dage, siger Anette Rantala.

4500 tider klar

I første omgang er det sårbare og ældre borgere, som er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, der er blevet indbudt til vaccination på vaccinationscentrene. Det kan for eksempel være ældre borgere, der nok klarer sig i eget hjem, men er afhængige af hjælp til personlig pleje og det praktiske, eller borgere med tilstande eller sygdomme som betyder, at de er særligt udsatte for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med covid-19.

- Det er fantastisk, at vi allerede nu kan begynde at tilbyde vaccinationer mod covid-19 til de første borgere, som ikke bor på plejehjem eller er frontpersonale i kommunerne eller på hospitalerne. I første omgang er der kun tale om tilbud til en mindre udvalgt gruppe, men jeg glæder mig til, at vi snart kan brede tilbuddet ud til mange flere, sagde regionsrådsformand Anders Kühnau (S) mandag.