Aldrig fundet: Dykkere leder lige nu efter Fregatten Jyllands andet anker

Fregatten Jyllands ene anker ligger ved molen i Juelsminde. Det andet har været sporløst forsvundet siden omkring 1922, forklarer Carsten Clausen.

- Der var et par gange, hvor skibet drev. Blandt andet i 1922, hvor det drev med isen. Man regner med, det var der, den tabte ankeret, siger han.

Hvis ankeret bliver fundet, vil det, ifølge Carsten Clausen, være en vigtig opdagelse.

- Det er en vældig god og gammel historie. Det er noget af det mest danske, vi har. Det har ligget for i Juelsminde, efter det blev reddet fra ophugning, så det vil betyde meget.

Ankeret vejer cirka 2,5 tons. Museumsfolkene anser det for sandsynligt, at det er begravet i sand, og at det er årsagen til, det har været svært at finde.