Alt i Sines hjem er fra byens borgere

En horsensianer mødte sågar op og hjalp med at sætte billeder op på de tomme vægge, mens en anden kørte ud til de forskellige personer, der havde ting til Sine Johansens lejlighed, og bragte dem hjem for hende.

Sine Johansen skyder på, at omkring 20 forskellige personer har doneret ting til hende.

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forklare, hvor taknemmelig jeg er. Tak bliver et meget fattigt ord, siger hun og fortsætter:

- Hver gang jeg drikker en kop kaffe, tænker jeg på, at det kommer fra en helt utrolig hjertevarm person.

For ifølge Sine Johansen har hun - takket være horsensianerne - på kun få uger kunnet stable et hjem op, der fungerer som en tryg base for sine børn.

Hun fortæller samtidigt, at der stadig ligger beskedanmodninger på Facebook, som hun endnu ikke har fået besvaret. Og det har været en overvældende oplevelse for tilflytteren.

- At jeg nu ved, at der findes så mange hjertevarme personer i byen, og at folk griber en, er virkelig fedt, siger Sine Johansen afsluttende.

Se flere billeder fra Sines lejlighed herunder.