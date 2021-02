Anita var hjemløs: Sådan kom hun væk fra gaden og ud af sit misbrug

Anita Jæger var ni år, da hun for første gang smagte en øl. Hun kunne godt lide smagen, og det har hun kunnet lige siden:

- Jeg mistede min mor som ni-årig, og jeg fik følelsen af, at jeg kunne gemme mig, når jeg drak.

Lige siden har hun levet et turbulent liv. Hun har haft et alkoholmisbrug det meste af sit liv, og fra 2003 levede hun skiftevis på gaden, på forsorgshjem og på krisecentre.

Men som 52-årig i 2018 fik hun pludselig det, som hun kalder for en dødsdom. Hun fik besked på, at hvis hun ikke stoppede med at drikke, ville hun dø.

Og hun skulle ikke regne med at blive en dag over 53 år.

- Der gik det op for mig, at jeg gerne ville leve. Det tog mig 52 år, men se mig nu. Nu er jeg 55 år, jeg bor i min egen lejlighed, og jeg har ikke drukket i over to år. Det er en kæmpe sejr, fortæller Anita Jæger.