Antallet af konkurser stiger voldsomt: Historisk hotel har månedligt underskud på 500.000 kroner

Eksplosion i antallet af konkurser i januar

Men hvor Jørgensens Hotel for nu har kapitalen til at holde skruen i vandet, så gælder det langt fra alle virksomheder i Østjylland.

Faktisk viser tal fra analysevirksomheden Bisnode, at antallet af konkurser er eksploderet i det østjyske denne januar sammenlignet med samme periode sidste år.

Tallene viser, at i alt 199 østjyske virksomheder er gået konkurs i januar i år. Til sammenligning måtte 61 virksomheder i Østjylland lukke ned i januar sidste år.

Særligt Aarhus er hårdt ramt i år, hvor hele 142 virksomheder er gået konkurs i januar. På de efterfølgende pladser ligger Horsens med 21 konkurser og Skanderborg med 11 af slagsen.

Spørger man kreditekspert og konkursanalytiker i analysevirksomheden Bisnode, Christian Anders Elkjær, så er det høje antal konkurser en direkte afledt konsekvens af coronanedlukningen.

- Det skyldes, at det danske erhvervsliv har været så presset i så lang tid, at de nu ikke kan holde længere. Derfor ser vi boblen briste og konkurserne stiger derfor her i januar måned og formentlig også i de kommende måneder, siger Christian Anders Elkjær.

Christian Anders Elkjær er kreditekspert og konkursanalytiker i analysevirksomheden Bisnode, der står bag opgørelsen af konkurser i januar 2021.

Christian Anders Elkjær er kreditekspert og konkursanalytiker i analysevirksomheden Bisnode, der står bag opgørelsen af konkurser i januar 2021.

Antallet af konkurser vil fortsat stige i 2021

Skal man tro Christian Anders Elkjær, så er det ikke kun her i starten af 2021, at vi vil se mange konkurser. Han forudser, at tendensen vil være gældende i hvert fald de næste seks måneder.

- Vi ser på tværs af brancher generelt, at virksomheder er i knæ. De kan simpelthen ikke klare at drive deres forretning under de nuværende tilstande, og derfor vil vi se en fortsat stigning i antallet af konkurser, siger Christian Anders Elkjær.

Ikke engang en fuldstændig genåbning af samfundet i den nærmeste fremtid kan ifølge ham ændre de dystre udsigter til et stigende antal konkurser i år.



- Det er således, at vi mener at kunne se, at hjælpepakkerne i 2020 har været med til kunstigt at holde en masse virksomheder i live. Så selvom vi genåbner, så vil vi se nogle af de her virksomheder, som normalt allerede ville være gået konkurs, de vil så gå konkurs, når tingene normalisere sig, siger Christian Anders Elkjær.