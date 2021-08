Beredskabet slår alarm: Vi er ikke klar til ny type brande i el-biler

Beredskabsstyrelsens presseafdeling oplyser til Tv2 Østjylland, at det konkrete køretøj er det eneste af sin slags i Danmark. Og beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl ser da også meget gerne, at beredskabet i det jyske bliver forstærket med et lignende køretøj.

Og så frygter han, at brandvæsnet bliver udfordret, hvis der opstår brand i for eksempel et parkeringshus, hvorfor han foreslår, at en containerbil suppleres af en såkaldt brandslukningsrobot.

- Den kan trække køretøjet ud af en p-kælder, hvor vi så ville kunne løfte det op i en container, hvor det er forsvarligt, at det står og nedkøler, forklarer Kasper Sønderdahl, der mener, at Østjyllands Brandvæsen på den måde også vil kunne tilbyde assistance i andre områder i Jylland.

Brancheorganisation bakker op

Antallet af el- og hybridbiler stiger i Danmark. Af den årsag vil også brancheorganisationen Danske Beredskaber gerne være på forkant med udviklingen.

- Det er en meget vanskeligere opgave, end vi hidtil har kunne konstatere med brande i almindelige biler. Det kræver uddannelse. Det kræver udstyr. Og der er nogle risici forbundet med de her brande, siger Rasmus Storgaard, der er formand for Danske Beredskabers arbejdsgruppe om elbiler, til Tv2 Østjylland.

Hos regeringen er man lydhør. Socialdemokratiets beredskabsordfører, Jan Johansen, erkender, at vi i Danmark ikke er helt med på udviklingen, når det kommer til brande i for eksempel elbiler. Han pointerer, at man allerede er i gang på EU-niveau, og han lover derudover at sætte fart i udviklingen herhjemme.

- Der er ingen tvivl om, at det her bliver der sat gang i. Og jeg har snakket med ministeriet, og vi skal finde ud af, hvor langt er vi egentlig, så vi kan sætte turbo på det, siger Jan Johansen.