Bil endte i Gudenåen efter ulykke

Ifølge indsatsleder Claus Hansen lød den supplerende melding, at føreren var kravlet ud af bilen og op på taget. Der var ikke flere personer i bilen, og ambulancepersonalet havde fået vedkommende ind på land, da brandvæsnet ankom.



- Vores opgave blev at sikre, at der ikke var nogen forurening. Og så havde vi overfladesvømmere i vandet, som bandt bilen, for at sikre at den ikke drev længere, siger Claus Hansen.

Gudenåen er meget vandfyldt lige nu, og derfor kunne bilen drive omkring 100 meter fra broen, inden bilen satte sig fast.