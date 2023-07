Børnehave får påbud for vold - nu fortæller forælder om flere problemer

Rasmus Bissenbakker taler her om det påbud, som Arbejdstilsynet har givet til børnehaven. Heri fremgår det, at der forekommer fysisk og psykisk vold fra børn mod de ansatte i daginstitutionen Solstrålen.

Arbejdstilsynet påbyder institutionen "at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget."

- Hvis det sker over for personalet, så kan jeg kun tænke mig til, hvad der sker mellem børnene, siger Rasmus Bissenbakker.

Dagtilbudschef vil kigge på sagen

Dagtilbudschefen i Horsens Kommune, Anne Bust, har ikke haft mulighed for at stille op til et interview.

Hun fortæller dog i et skriftligt svar, at hun ikke er enig i kritikken fra Rasmus Bissenbakker.

- Det billede, der bliver tegnet af institutionen, kan jeg ikke helt genkende. Ligesom øvrige institutioner opstår der af og til en større udskiftning af medarbejdere på en enkelt stue. På samme måde kan en enkelt stue have en større grad af børn med udadreagerende adfærd end andre, skriver Anne Bust.