Borgmester kræver handling efter sag om granskede CPR-numre

Det bekræfter borgmesteren i Horsens Kommune over for TV2 ØSTJYLLAND. Han siger også, at han ser alvorligt på sagen.

- Det er en forfærdelig og ganske alvorlig sag. Det viser vores handling også, at det er jo ikke sådan, at man afskediger to mennesker og politianmelder dem. Men det gør vi jo, fordi det er så alvorligt, som det er, siger Peter Sørensen.

Som borgmester hvor vigtigt er det for dig, at borgerne har tillid til, at kommunen behandler deres oplysninger på en sikker måde?

- Her er der jo helt klart sket et tillidsbrud. Det skal vi i det offentlige gøre vores yderste for, at det ikke sker. Men vi må også sige, at hvor der er mennesker, så sker fejl også, siger Peter Sørensen.

Kan man overhovedet undgå, at sådan noget her kan ske?

- Ja, det kan man. Man kan nok ikke undgå, at det på en eller anden måde altid vil være en eller anden form for svig eller andet i alle systemer i alle ledder og kanter. Heldigvis kan man minimere chancen for det, siger han.