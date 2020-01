Borgmester vil genåbne togstationen i Hovedgård

Toget tøffer langsomt ind på stationen. Med en varm kop kaffe i den ene hånd og avisen i den anden står folk klar på perronen.

Sådan ser mange morgener ud på togstationerne rundt omkring i Danmark, men ikke i Hovedgård mellem Horsens og Aarhus. Her har toget nemlig ikke stoppet siden 1974.

Det skal der dog snart laves om på, hvis det står til kommunens borgmester.

- Det er en gammel drøm både i Horsens og Hovedgård at få åbnet togstoppet igen. Det har man faktisk talt om siden 2007, siger Horsens-borgmester, Peter Sørensen, (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det vil give et boost til byen. Ejvind Olsen, Hovedgård Lokalråd.

Med et nyt spor på vej på strækningen og et øget fokus på miljøvenlig transport øjner borgmesteren nu en mulighed for at gøre drømmen til virkelighed.

- Jeg tror, Christiansborg bliver nødt til at kigge på, at der skal laves flere togstop i Danmark. Ellers får vi ikke flere mennesker over på den kollektive trafik, og så får vi bare endnu flere biler, siger han og fortsætter:

- Lige præcis her giver det god mening, fordi der er en station, og der kommer et nyt spor. Når mulighederne er der, skal man forsøge at gribe dem.

Lokalråd og borgere er positive

Hos byens lokalråd ser man umiddelbart positivt på muligheden for at genåbne togstoppet.

- Hovedgård er allerede i en positiv udvikling, men hvis toget kommer til at stoppe, vil det give et boost til byen. Det har man jo set andre steder, hvor de har et togstop, siger Ejvind Olsen, formand for Hovedgård Lokalråd.

Han tør dog ikke forevente for meget. For nogle år siden var der nemlig et stort engagement om at få topstoppet genåbnet, men det faldt til jorden, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Selvfølgelig er man nervøs for, at man sætter en masse i værk igen og så finder man ud af i løbet af et halvt eller helt år, at det alligevel ikke bliver til noget.

Også de lokale indbyggere, som TV2 ØSTJYLLAND mødte på gaden søndag, var positive overfor en genåbning af stationen.

- Det er en mega god ide, fordi det er træls at skulle tage hele vejen til Horsens for at komme til Aarhus, siger Emma Eriksen.

- Der var nok flere, der ville flytte til, og man ville spare slitage på sin egen bil og bruge offentlig transport lidt mere, Per Gajhede Trolle.