Brændemærker, smadrede møbler og computere: Alvorligt hærværk får konsekvenser

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig trælst, for det er en fantastisk mulighed, at man kan gå ind og benytte biblioteket så mange timer hver dag. Så jeg håber, at man får styr på det og får fat i de unge og forklaret dem, at sådan gør man ikke, siger Anne Lise Rutvøl.

Horsens Kommune kan ikke oplyse, hvornår biblioteket åbner med selvbetjening igen.