Brand i rækkehus: Husets beboer anholdt af politiet

- I den forbindelse har vi truffet en person derude, som er beboeren i det brændende hus, og det forlyder, at han selv skulle have antændt det. Vi har et vidne, der ser det. Så vi valgte at anholde husets beboer, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum.

Den mistænkte blev iført en såkaldt sporsikringsdragt, der skal bevare de mulige fysiske beviser, der skulle være på ham og hans tøj.

Manden er nu i politiets varetægt og er sigtet for forsætlig brandstiftelse, oplyser Jeppe Thranum.

Vagtchefen kan endnu ikke sige noget om, hvordan den mistænkte ifølge vidnerne satte ild til huset.