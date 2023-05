Brandvæsenet rykkede lørdag ud til en brand i Horsens

- Da vi kom over til virksomheden, viste det sig, at der af uvisse årsager var gået ild i en papkomprimator. Altså, én af de store maskiner, man bruger til at klemme papir og pap sammen til store baller. Vi fik hurtigt ilden under kontrol, og så stod den ellers på lidt efterslukning, fordi der lå noget materiale og brændte under det transportbånd, der kører pap og papir ind i maskinen, siger operationschef Michael Bruhn fra Sydøstjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.