Brian elsker sit job ved kassen – men én type kunder provokerer ham

Hadede selv handleture som barn

Som barn i Valby husker han, hvordan han selv "hadede det som pesten" at være med sine forældre på indkøb.

Der var kun én dagligvarebutik i området, og han kedede sig bravt. Hvorfor han havde det sådan, husker han ikke.

Men han husker følelsen, og det er med til at gøre, at han nærer et spinkelt håb om, at han kan gøre en forskel for andre børn, som måtte have det på samme måde.

- Indimellem gør jeg det, at jeg faktisk snakker direkte til barnet. Giver dem bonen og byttepengene, hvis de betaler kontant. Så har barnet én eller anden oplevelse ud af det, og tænk engang, hvis jeg kan være med til at give dem en positiv oplevelse eller måske endda er årsagen til, at de vil ned til os og handle igen næste gang, fordi det var sjovt. Den tanke kan jeg godt lide, siger Brian Hertz.

Har du aldrig dårlige dage?

- Jo da, det har jeg helt sikkert. Men jeg gør det, at når jeg møder ind på jobbet, så hænger jeg min dårlige dag i klædeskabet og taget Kvickly-uniformen på. Fra det øjeblik er jeg Brian, der gerne vil give et smil videre til andre. Det må aldrig gå ud over andre, hvis jeg går rundt og er sur over ét eller andet, der ikke har med mit job at gøre. Slet ikke kunderne.