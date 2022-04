Byråd dropper støtte til danske flygtningeværter

Det var med et overvældende flertal, at byrådet i Horsens lørdag formiddag vedtog, at ukrainske flygtninge skal have økonomisk hjælp fra kommunen.

Dermed kan kommunen nu begynde at udbetale pengene, der gælder med tilbagevirkende kraft nogle uger tilbage. Værtsfamilier i Horsens, der havde regnet med at få støtte for at huse flygtninge, får dog ikke noget.

Grunden til, at byrådsmedlemmerne skulle samles en lørdag morgen med ét primært punkt på dagsordenen, sad selv i byrådssalen: Michael Nedersøe fra Dansk Folkeparti.

Han havde nemlig tidligere på ugen ene mand blokeret for, at et forslag kunne stemmes igennem i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det gjorde han ved hjælp af den såkaldte standsningsret, der kan tvinge igennem, at beslutningen går fra et udvalg til byrådet.



Det næste ordinære byrådsmøde er den 26. april, og borgmester Peter Sørensen (S) bestemte derfor at indkalde til lørdagens ekstraordinære samling.