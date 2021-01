Byråd vil undgå sexisme: Disse regler gælder nu

- Jeg synes, det er fantastisk, at de laver det, og jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg føler mig da også ekstra tryg, hvis jeg vælger at gå ind i det, for så ved jeg, at der er retningslinjer for, hvordan både mænd og kvinder skal opføre sig, siger Liv Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis det stod til Liv Andersen, burde det dog ikke være nødvendigt at lave et kodeks for, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man bestemt ikke skal opføre sig.

- Jeg håber, at der i fremtiden ikke behøver være sådan nogle adfærdskodekser, men at folk lærer, hvordan man skal opføre sig, og at man ikke skal have det skrevet ned, for det er jo noget, folk burde kunne tænke sig til selv, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ringe til en hotline

Den 23. februar skal alle udvalgene i byrådet i Horsens Kommune samles og tale om, hvilke punkter de ønsker at tilføje til adfærdskodekset.

- Formålet er, at vi skal hive det færdige adfærdskodeks frem hvert år, og når der kommer nye medlemmer, skal de også præsenteres for det, så de kan føle sig trygge, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.