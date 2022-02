Carls GPS havde strøm til 24 timer - tre uger senere fandt man ham død i et kælderrum

En time efter mødes familien inde ved hans plejebolig i Horsens. Her er allerede et massivt opbud af politi og flere frivillige, der alle leder efter Carl.

- Der var også helikoptere, altså det var jo helt vildt. Man troede simpelthen, der var krig i Horsens, siger Jette Lützen til TV 2 Østjylland.

Politi og beredskab leder i de efterfølgende dage i både vandløb og åer efter Carl Pedersen. Men uden held.

Jette Pedersen siger, at politiet dagen efter Carls forsvinden fortæller dem, at sidste signal fra hans gps kom på samme tidspunkt, som han blev set af et vidne i Horsens by klokken to.

Carl Petersen bliver tre uger efter sin forsvinden fundet i et kælderrum i en beboelsesejendom i Horsens. Han findes af en teleoperatør, der skal ordne internettet i bygningen.

I dag føler familien til Carl Petersen, at en velfungerende gps havde skånet dem for meget sorg og uro i ugerne, efter han forsvandt.

- Du kan jo få en lille gps i dit armbåndsur i dag, som kan holde strøm i ugevis. Men fars gps kunne vi jo ikke engang spore, og kommunen sagde jo også, det var noget gammel teknologi.

Eksperter: Dårlige gps'er hører fortiden til

- En gps, som kun har batteri i 24 timer, det er ikke tilstrækkeligt, for nogle af de her eftersøgninger foregår jo over længere tid, siger direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

Han er enig i familiens kritik af kommunens udleverede gps til Carl Petersen. Og Alzheimerforeningen mener også, at en gps aldrig må stå alene.

- Vi har i Alzheimerforeningen i mange år kæmpet for, at der gøres større brug af gps'er, fordi når uheldet er ude, så er det afgørende - specielt her i vintermånederne - at man kan finde den person, der er blevet væk. Men man skal huske på, at det er en slags sikkerhedssele.

- Den skal kun anvendes, når alt det andet, man har prøvet, ikke har virket. Vi mener, at man skal tilbyde det til alle beboere på plejehjem, og samtidig skal kommunen også have en viden om, hvordan man bruger den, siger Nis Peter Nissen til TV 2 ØSTJYLLAND.