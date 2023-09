Chefen ringede til 5-årigs mor: Vi har en overraskelse

'Knægten fortjener det'

Ejer af entreprenørfirmaet Henrik Kjær fortæller, at Rasmus har fyldt meget i snakken blandt entreprenørerne.

- Når man ved, at han går meget igennem, bekymrer man sig jo lidt om, hvordan det skal gå ham. Og når meget af hans dagligdag går med at holde øje med vores arbejde, får man lyst til at give ham nogle gode oplevelser, siger Henrik Kjær.

Han er også meget imponeret over Rasmus' store viden om maskiner.

- Han har været med på byggepladsen fra dag et, og er total bidt af vores maskiner. Han ved nærmest lige så meget om dem, som vi selv gør efterhånden. Og han har haft kæmpe interesse for vores virksomhed. Så knægten fortjener selvfølgelig et sæt arbejdstøj, så han rigtigt kan være superviser for os, siger Henrik Kjær.