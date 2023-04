Da far døde, fik valget af bopæl pludselig stor betydning

- Det er ikke behandling, det, vi tilbyder. Men vi kan give forældrene nogle redskaber til at håndtere sorgen, og vi kan skabe rum og dialog, hvor børnene får plads til at tale om de svære følelser, siger Dorde Bjerregård Petersen.



Louise Rosenkilde Hjorth er ikke i tvivl om, at hendes piger har brug for at tale om tabet af deres far, selvom de ikke er gamle nok til at have særlig meget sprog for den slags.

- Det ville være fantastisk, hvis jeg sammen med pigerne kunne få besøg af en sorgvejleder, og at vi måske herigennem kunne få hjælp til at starte samtalerne herhjemme om sorgen, siger hun.

Har svært ved at tale om det

Louise Rosenkilde Hjorth oplevede, at hendes døtre i starten reagerede meget voldsomt, da hun fortalte dem, at deres far var død.

- I starten kastede de sig på gulvet og råbte og skreg, og Malou gik ind på sit værelse og lukkede døren og råbte 'farmand, farmand'. Der gik noget tid, før jeg fik lov til at komme tæt på og kramme, fortæller hun.

Men i tiden efter har pigerne ikke har haft særlig meget lyst til at tale om det. Også selvom hun har gjort meget ud af at italesætte det, ligesom hun også har været på biblioteket for at låne børnebøger om sorg og død.

Til gengæld kommer sorgen lige for tiden til udtryk i vrede.

- Lige nu er der meget sparken i døre og knyttede hænder. De er meget vrede, og det er lidt svært at styre dem. Jeg prøver at sige til dem, at jeg kan se, at de er vrede, og tror, det er, fordi de er kede af, at deres far af død. Men selv har de ikke rigtigt noget sprog for det, siger hun.