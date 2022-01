Dårligt nyt i prøve: Vandet er fortsat forurenet på Kattegat-ø

Siden nytårsaftensdag har beboerne på den lille ø Endelave skullet koge deres vand. Den 20. december blev der nemlig fundet et forhøjet kimtal ved 22 grader, som er et tal for, hvor mange bakterier og mikroorganismer der er i en given væske.

En ny vandprøve foretaget den 31. december viste imidlertid, at der ikke længere var et forhøjet kimtal. Der var altså håb for, at beboerne på Endelave igen kunne bruge vandet som normalt, men Styrelsen for Patientsikkerhed opretholdt deres anbefaling om at koge vande før brug.

Og det var en god ide.