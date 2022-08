- Det er nok startskuddet til noget stort: 14-årig vinder VM i speedway

Han har kørt speedway, siden han var fire år og var en af de yngste i sin gruppe til mesterskabet. Turneringen består af fem heat, og den som får flest point tilsammen vinder.

I første heat fik Mikkel Andersen en tredjeplads, men han kom stærkt igen og blev nummer et i de resterende heats.

- Man tænker ikke så meget, man er mest bare fokuseret på, at de fire omgange skal være helt perfekte, siger Mikkel Andersen.

Familiesport

Med på sidelinjen havde han hele sin familie, som både fungerer som rådgivere, mekanikere og manager.

Mikkel Andersens far, Brian Andersen, har selv kørt speedway hele sit liv, og han fortæller, at speedway er en familiesport.

- Det er en sportsgren, hvor vi alle bliver nødt til at være involveret. Som forældre er det jo klart, at nerverne sidder uden på tøjet. Vi kan hjælpe ham med alt det, vi kan, og jeg har lavet motoren for ham.

- Man krydser fingre for, at tingene de holder, og at han ikke kommer til skade. Som forældre er det en megastor oplevelse, og vi er meget glade på Mikkels vegne, og at han lykkedes med det, siger Brian Andersen.