Direktør om coronasyge ansatte: - Ulykkeligt, men vi kan blive nødt til at afskedige

Kan ikke betale løn i 20 år uden arbejde

For ham er fyringer nogle gange den ultimative løsning, som regionen kan være tvunget til at benytte.

- Jeg kan ikke se, at vi kan have medarbejdere ansat og hæve løn i 10 eller 20 år, uden at de faktisk arbejder på hospitalerne, så der skal findes en eller anden løsning på det hul, sagde Ole Thomsen onsdag aften til TV2 Østjylland.

Ifølge koncerndirektøren har regionen ”med tålmodighed og opfindsomhed” gjort, hvad de kunne for at hjælpe medarbejderne tilbage på arbejde, og han er heller ikke uden forståelse for, at sundhedspersonalet har været udsat for en særlig belastning, påpeger han.

- Vi har været vant til at behandle smitsomme sygdomme, men det her har haft en volumen, som vi ikke er vant til, så derfor anerkender jeg, at der kan opstå et hul for nogle medarbejdere, der er langtidssyge, og har svært ved at se, at de kan vende tilbage til deres arbejde, og der har vi ikke en anderledes løsning end vi har til andre, der ikke kan vende tilbage til deres arbejde, siger Ole Thomsen, som kalder det ”skrækkeligt når nogen bliver syge af deres arbejde”.