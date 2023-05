Dobbelt koncertbrag ventes at give trafikale udfordringer

I weekenden er der lagt op til det helt store ryk ind i Horsens, når popstjernen Harry Styles, et af verdens aktuelt største navne på den internationale musikscene, spiller to koncerter på Nordstern Arena, som byens stadion hedder.

Den stort annoncerede koncert får dog også konsekvenser for resten af byen, for med i omegnen af 60.000 koncertgæster fordelt over de to spilledage lørdag og søndag, kan det ikke andet end give trafikale problemer.