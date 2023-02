Dyrlæge advarer om farlig hundesygdom

Hidtil har man primært set smittetilfælde i Nordsjælland og i hovedstadsområdet, men nu har dyrlæge Bonnie Horne fra Vrønding Dyreklinik udenfor Horsens altså set flere eksempler inden for den seneste tid.

- Men vi ser jo kun toppen af isbjerget, når de kommer ind til os. Og vi har ikke set det tidligere, siger hun.

Afføring kan afsløre parasitter

Bonnie Horne opfordrer derfor hundeejere til at få deres hunde tjekket. Det gør hun blandt andet i et opslag på Vrønding Dyrekliniks Facebook-side.

Det er ifølge Bonnie Horne standard på de ramte dele af Sjælland at få sin hund tjekket to gange om året. Det gør man ved hjælp af en afføringsprøve, der analyseres på et laboratorium for at få svar på, om den er inficeret med de farlige parasitter.

Hunde kan ikke smitte hinanden direkte med hjerte-lungeorm. Smitten kan ifølge dyrlægen ske, når en smittet hunds afføring efterlades i naturen, og en snegl indtager den.

Hvis en hund efterfølgende spiser sneglen eller indtager dens slim, kan den blive inficeret med parasitten.

Derfor er et af Bonnie Hornes bedste råd, at man husker at samle op efter sin hund.

- Men det er her for at blive, og det var også derfor vi lavede opslaget, siger Bonnie Horne.