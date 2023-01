Efter hærværkssag: Uskyldige unge bliver antastet af voksne på gaden

Og det går altså nu ifølge Mette Toft Oxbøll ud over alle andre.



- Det er unge mennesker, som går i byrummet helt almindeligt, som bliver antastet af voksne mennesker, som spørger, om de er ude på ballade. Og det er de faktisk ikke. Langt de fleste er helt almindelige unge mennesker. Det går ud over uskyldige, siger hun.



Masser af frustrationer

Problemerne på biblioteket spænder over ødelagte computere til at der er blevet brændt hul i flere møbler, ligesom nogle unge også har opført sig truende over for andre biblioteksgæster uden for den bemandede åbningstid.

Det er altså de få, der ødelægger det for de mange.

- De fleste er skønne unge mennesker, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og det er frustrerende for dem at blive antastet på gaden. Det er selvfølgelig også frustrerende for de voksne, at der er hærværk i byen, siger Mette Toft Oxbøll.