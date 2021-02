Efter høje smittetal: Horsens får ekstra testcenter

Det nye testcenter laver de såkaldt pcr-test via podning i halsen, og åbner 17. februar. Det vil i første omgang være åbent dagligt fra kl. 9 til 16 frem til og med 23. februar.

- Da muligheden for at skrue op for antallet af Covid-19-test i Horsens viste sig, sagde vi selvfølgelig straks ja tak. Jo flere vi kan få testet, jo større er chancen for at få brudt smittekæderne, og det er vejen frem i bekæmpelsen af coronaen, siger fungerende borgmester i Horsens Kommune, Andreas Boesen i pressemeddelelsen (S).

Ikke noget mønster i smitten

Den fungerende borgmester siger til TV2 ØSTJYLLAND, at kommunen ikke umiddelbart kan forklare de høje smittetal i kommunen:

- Det er noget drilsk noget. Vi kan desværre ikke se nogen mønstre i smitten eller komme med en åbenlys forklaring. Men vi følger smittetallene tæt, og vi håber, at vores dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed gør, at vi kan komme endnu tættere på opsporingen og hjælpe med at bryde smittekæderne i kommunen, siger Andreas Boesen.

Borgmesteren understreger, at det nye testcenter er placeret efter geografiske hensyn og ikke fordi der mere smitte i det område, hvor testcentret placeres.