Efter påsejling: Horsens Havn slipper billigt

Skibet var forbi Horsens i sidste uge for at aflevere stål og skulle relativt hurtigt losses, inden EU-sanktioner over for Rusland trådte i kraft natten til søndag.

Men da det 10.000 ton tunge skib fredag ankom til Horsens, påsejlede det altså kajen med stor kraft. Skaderne på skibet lå dog over vandlinjen, og besætningen svejsede selv hullet, så det kunne forlade dansk farvand.