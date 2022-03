Eksmand sviner Marie på Facebook: Én politikreds afviser - en anden har nu rejst sag

Marie har tre gange meldt Thomas til Østjyllands Politi for at overtræde tilholdet, når han, ifølge hende, har skrevet om hende eller lagt billeder af hende eller børnene op på sin Facebook-side. Men alle tre gange har Østjyllands Politi afvist at rejse en straffesag.



- Østjyllands Politi afviser det bare hver gang og siger, at de ikke kan bevise, at det er chikane. Heller ikke når han deler billeder af mig eller af børnene. Så sagen er ligesom lukket ned for deres vedkommende, siger Marie.

- Jeg ved godt, at der er nogle sager, der er langt mere alvorlige, som politiet er nødt til at prioritere, men for mig er det her hele min verden. Så ikke at kunne få hjælp, og at skulle stå i det her hver eneste dag, samtidig med at man skal passe job, børn og holde livet kørende, det er frustrerende, siger hun.

Politiet: - Vi har brugt rigtigt lang tid på sagen

Et tilhold betyder, at den person, der forfølger og chikanerer ikke må kontakte eller følge efter den person, man har tilhold imod. Det gælder uanset om der er tale om personlige, mundtlige eller skriftlige henvendelser.