Elever fik øjne forbrændt - nu beskyldes diskotek for at pynte sig med lånte fjer

Den dokumentation vil direktøren dog ikke vise TV2 Østjylland.

- Nej, det er der ingen grund til. Det er ingen sag, det er bare for at finde snavs, siger han.

Firedisko har altså, ifølge direktøren, haft med virksomhederne at gøre.

At virksomhederne ikke kan genkende, at der har været et direkte samarbejde, kan, ifølge Simon Ringholm, simpelt forklares med, at virksomhederne kan have benyttet sig af en underleverandør til festerne og derfor ikke nødvendigvis ved, at Firedisko har været en del af det. Eller at virksomhederne har benyttet sig af en af hans andre virksomheder, som også beskæftiger sig med afvikling af events.

Men han gentager, at logoerne blev pillet af hjemmesiden med det samme, da det stod klart, at der ikke var grundlag for at have det liggende.

- Jeg har simpelthen ikke mere at tilføje til denne sag, siger han.

Simon Ringholm henviser også til Firediskos Facebook-side, hvor man, ifølge ham, kan se billeder af mange af de fester, de som mobildiskotek har været involveret i.