En brækket ryg stoppede ikke Grethe - Nu har hun været hoteldronning i 50 år

Hendes karriere har været en stor inspiration for datteren.

- Min mor er mere modig forretningsmæssigt, end jeg er. Hvis hun ikke havde turdet det, så tror jeg ikke, vi havde siddet her i dag, siger Jytte Nygaard, der dog godt kan unde sin mor et hvil ovenpå de mange år med hårdt arbejde.

- Selv om hun er 83, har hun lidt svært ved at indse, at hun godt kan tillade sig at tage en middagslur. Men det gør hun ikke, for tænk nu, hvis der sker noget, og hun ikke oplever det. Det er sådan, min mor hun er.

Og spørger man Grethe Nygaard selv, kommer hun heller ikke til at tage det hvil lige foreløbigt. Hun bliver ved med at have sin gang på hotellet, lyder det bestemt.

- Så længe jeg lever, så gør jeg da, siger hoteldronningen.