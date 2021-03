Erhvervsskole glæder sig over genåbning: - Du kan ikke samle et stillads virtuelt

- Det allervigtigste er skolepraktikken. De skal gerne have de samme udfordringer som dem ude i virksomhederne. Til sidst skal de stå med det samme svendebrev, så det er alfa omega, at de kan komme tilbage, siger Kim Clausen.

Også certifikatfagene har været svære at afvikle gennem en computerskærm.

- De her certifikater kan vi ikke give virtuelt. Du skal arbejde med en dukke for at lære at give livreddende førstehjælp. Og du kan ikke samle et stillads virtuelt, du er nødt til at komme ind, siger Kim Clausen.

Klar til at åbne

Allerede i mandags blev det muligt for erhvervsskolerne så småt at åbne op igen. Her kunne de byde velkommen til afgangselever med 50 procent fremmøde.

Det har skabt glæde på gangene i Learnmark Tech i Horsens og givet endnu mere blod på tanden i forhold til at kunne modtage flere elever.

- Jeg havde selv fornøjelsen af at tage imod dem i mandags. De strålede. Det var stort, siger afdelingsleder Kim Clausen.