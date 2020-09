Færge slår alle rekorder trods corona: - Vi har haft en rigtig god sommer

Mens mange virksomheder har haft et katastrofalt år på grund af coronakrisen, så har en lille østjysk færge slået alle tidligere rekorder.

Cykelfærgen mellem Alrø og Hjarnø i Horsens Fjord har nemlig solgt 1000 ekstra billetter i år og kommer derfor op på 2100 billetter for hele sæsonen. Og det er altså noget af en sjat for den lille færge. Det svarer nemlig til en næsten fordobling i forhold til sidste år, hvor der blot blev solgt 1100 billetter.

- Det er meget populært at cykle op langs østkysten, så i år har vi haft en rigtig god sommer, lyder det fra Søren Holst, der er skibsfører på færgen.

Populariteten skyldes flere ting

Populariteten skyldes blandt andet, at billetterne siden juli har været gratis som et led i regeringens sommerhjælpepakke. Men ifølge direktør ved Turistsamarbejdet Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg, så havde færgen allerede kurs den vej, inden billetterne blev gratis.

- Dele af stigningen i antallet af solgte billetter kan tilskrives en øget interesse for naturoplevelser, der opstod under nedlukningen, hvor vi ikke kunne lave så meget andet. Dette har varet ved efter samfundets genåbning, fortæller hun i en pressemeddelelse.

Cykelturismen har vundet frem

Det er specielt cykelturismen, der har vundet frem i Horsens i år, og derfor havde en stor del af søndagens passagerer da derfor også taget cyklen med ombord. Blandt andet Henrik Berg fra Horsens.

- Vi har købt os et par elcykler her i den tidlige sommer, og dem er vi så blevet gode til at bruge, så vi kan komme rundt omkring i Horsens og kigge. Det giver os nogle gode ture rundt i omegnen. Vi har cyklet til Alrø, og så skal vi også lige en tur rundt på Hjarnø. Der har jeg aldrig været før, siger han.

Det er fortsat muligt at komme gratis med Lille Hjarnø resten af september måned. Billetterne skal blot bookes og betales hjemmefra.

Henrik Berg og hans kone havde taget elcykler med til Hjarnø.