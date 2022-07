Fem råd: Sådan sikrer du huset i sommerferien

Står sommeren på ferie i udlandet eller i sommerhuset, så er det en god idé at kigge med her, hvis du vil være sikker på, at alt er, som det plejer, når du kommer hjem igen.

Det er nemlig højsæson for indbrud, og efter to år med færre anmeldelser, forventer forsikringsselskabet Alm. Brand, at det i år vil stige igen, skriver det i en pressemeddelelse.

- I år forventer vi, at folk meget gerne vil udenlands igen. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at vi vil se flere indbrud, desværre, siger Henrik Bundgaard, skadesdirektør.

Så her kan du få nogle råd til, hvordan du kan undgå et tomt hus, når du er tilbage på din matrikel.