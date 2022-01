Frederik vil gerne blive i sin hjemby - men der skal gøres noget for studielivet

Kan I godt sikre en høj kvalitet på de uddannelser, der nu rykker ud fra Aarhus?

- Det kan vi helt sikkert. Det har også været et vigtigt hensyn for os, og det er derfor, at vi fra starten har sagt, at vi ikke kommer til at lægge uddannelser i nye byer, vi kommer til at lægge dem på de campusser, vi har i forvejen.

- Og så sørger vi for et stærkt fagligt miljø eller et ophæng til et af de campusser, vi har, for lige netop at sikre fagligheden, for det er nemlig også vigtigt.

VIAs plan for uddannelser i 2022-2030 skal nu godkendes i Uddannelses- og Forskningsministeriet.



Men bliver den til virkelighed, får politikerne, ifølge gymnasieeleven Frederik Rand Kristensen, en ny og vigtig opgave at tage sig af.

- Der skal gøres noget for studielivet, så vi kan komme ud og gøre noget udover skolen også. For én ting er, at man kan studere det, man rigtig gerne vil, men en anden ting er også, at man rigtig gerne vil have et socialt liv ved siden af, og der skal være noget, man kan give sig til efter skole.