Giver alle sine konfirmationsgaver væk for familiens skyld

Konfirmationen er for mange danske teenagere et unikt sted i deres unge liv, hvor de får lov til at bestemme deres store dag og får store pengebeløb at råde over.

Det gjorde Johannes fra Horsens også, men han valgte noget, som de færreste ville gøre.

Johannes frabad sig nemlig både konfirmationsfest og gaver og ønskede sig kun én ting: Penge til at købe en bil, som han kunne køre til Ukraine og donere til forsvaret af landet.

- Jeg er glad for, at jeg kan hjælpe lidt derovre, når der sker noget slemt, fortæller han om sin beslutning.