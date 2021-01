Goldman Sachs køber boligprojekter i Kolding og Horsens i milliardhandel

Østjyske boliger er blevet et yndet mål for blandt andet amerikanske investeringer. Det fortæller direktør i det Silkeborg-baserede Birch Ejendomme, René Birch.

Han har netop lukket en handel med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs til en værdi af 1,5 milliarder kroner.

For pengene overtager Goldman Sachs 900 boliger fordelt på syv projekter:

- Det nordligste projekt ligger i Randers, og det sydligste i Kolding, fortæller René Birch om de syv projekter i handelen.



Projekt i Planklagenævnet

Også et stort projekt med 450 kommende lejeboliger nord for Nørrestrand ved Horsens er en del af handlen.

Nogle af projekterne er nybyggeri, hvor der allerede er lejere flyttet ind, og andre er under udvikling og opførelse. Det gælder også for projektet på Stadionvej i Kolding. Her er Birch Ejendomme endnu ikke gået i gang med at bygge.

Ifølge en artikel fra Jydske Vestkysten fra september 2020, ligger denne byggesag lige nu hos planklagenævnet, efter at Danmarks Naturfredningsforening har sendt en klage afsted over væsentlige retlige mangler i projektet, hvor Birch Ejendomme vil opføre 86 boliger ved ådalen.

Klagen handler blandt andet om, at Kolding Kommune ikke har undersøgt, om der er beskyttede dyrearter i området samt den høje bebyggelsesprocent, som projektet medfører, skriver avisen.

Skal ikke frygte huslejestigninger

De senere år har der været polemik om store investorers indtog i større danske byer. Her har investorer tjent mange penge på at opkøbe ældre udlejningsejendomme, istandsætte dem og sætte lejen op, når nye lejere flyttede ind.

Lejerne i de boliger, som Birch Ejendomme har solgt til Goldman Sachs, skal dog ikke frygte, at huslejen pludseligt bliver sat op, eller at lejemålet opsiges. Der er nemlig tale om nye eller endnu ikke opførte ejendomme, og her kan den metode ikke bruges, siger direktøren:

- Der er intet at frygte. Lejeloven regulerer huslejen, så lejen kan ikke bare hæves. Man kan heller ikke bare opsige en lejer.

- Goldman Sachs er kun interesseret i at passe deres investering, siger René Birch.

Ifølge René Birch koncentrerer Birch Ejendomme sig hovedsageligt om at opføre boliger, hvor huslejen typisk ligger mellem 6.000 til 11.000 kroner.